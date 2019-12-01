Rayo de alta intensidad activa alerta sísmica en CDMX

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Agosto de 2025 a las 21:59:26
Ciudad de México, a 9 de agosto de 2025.- Esta tarde, una fuerte tormenta eléctrica fue registrada en el sur de la Ciudad de México, sorprendiendo a los habitantes ya que, se vivió un evento muy poco común; un rayo de gran intensidad fue registrado por sismógrafos en distintas zonas de la capital, provocando confusión entre vecinos y autoridades.

Usuarios en redes sociales reportaron haber sentido una vibración similar a un microsismo en diversas alcaldías, entre ellas, la alcaldía Miguel Hidalgo y la alcaldía Álvaro Obregón, registraron una descarga especialmente potente en la zona de Las Águilas, la cual fue captada por equipos de monitoreo sísmico. Sin embargo, especialistas confirmaron que la señal correspondía a frecuencias propias de un evento eléctrico y no a un movimiento telúrico.

La empresa SkyAlert explicó que la alerta inicial fue producto de la alta sensibilidad de sus instrumentos, lo que ocasiono que el impacto del rayo fuera interpretado erróneamente como un microsismo.

En otro punto de la ciudad, un segundo rayo impactó un vehículo estacionado bajo un árbol en la colonia Pedregal de San Nicolás, en Tlalpan. La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil informó que dos adultos y un menor fueron atendidos por crisis nerviosa, sin que fuera necesario su traslado a un hospital.

