Protesta masiva en Israel por plan militar contra la Ciudad de Gaza

Tel Aviv, a 9 de agosto de 2025.- Miles de personas se congregaron este sábado en Tel Aviv para exigir el fin de la ofensiva israelí en la Franja de Gaza, un día después de que el gobierno aprobará un plan militar para tomar la ciudad de Gaza. La ONU advierte más de dos millones de palestinos enfrentan riesgo de “hambre generalizada”, tras 22 meses de conflicto.

El gabinete de Seguridad de Israel dio luz verde a la operación, que contempla el control total de la urbe, en gran parte destruida, y la entrega de ayuda humanitaria fuera de las zonas de combate. La medida ha generado alarma internacional, así como un incremento en la presión sobre el primer ministro Benjamin Netanyahu para detener la ofensiva.

De acuerdo con el Foro de Familias de los Rehenes, unas 100 mil personas participaron en la manifestación, entre las consignas, se exigía un cese al fuego para negociar la liberación de los 49 rehenes que mantiene una ciudad pondría en riesgo la vida de los cautivos.

Ante la escalada de tensiones, el Consejo de Seguridad de la ONU convocó a una reunión de urgencia este domingo. En las calles, las pancartas con los rostros de los rehenes se convirtieron en un símbolo del clamor por su liberación y por un alto a la violencia.