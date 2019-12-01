Villas del Pedregal tendrá hospital y guardería del IMSS: Gladyz Butanda

Morelia, Michoacán, 9 de septiembre de 2025.- El Gobierno de Michoacán combate el rezago social de la zona poniente de Morelia con la construcción de un hospital y un Centro de Educación y Cuidado Infantil del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), proyectos que se edificarán en coordinación con la Federación.

Lo anterior fue dado a conocer por la secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad de Michoacán, Gladyz Butanda Macías, quien precisó que la construcción del hospital y guardia del IMSS se tiene prevista para 2026.

En el caso específico del hospital, se detalló que contará con 260 camas, 50 especialidades médicas, 12 quirófanos y 50 consultorios, lo que permitirá beneficiar de manera directa a más de un millón de habitantes, no solo en la zona poniente de Morelia y su área metropolitana, sino también en municipios del Occidente de Michoacán, consolidándose como un centro regional de referencia.

Con relación al Centro de Educación y Cuidado Infantil, especificó que en próximos días se iniciarán recorridos por el predio considerado para el proyecto, el cual cumple con las condiciones necesarias: es compatible con el uso de suelo para equipamiento, cuenta con conectividad a vialidades primarias y, en un perímetro de 500 metros, se localizan mil 625 hogares con jefatura femenina, y más de dos mil niñas y niños de 0 a 5 años podrán beneficiarse directamente.

“Estamos atacando el rezago social que enfrenta la zona poniente de Morelia con obras que mejorarán la calidad de vida de sus habitantes, tras décadas de abandono y desentendimiento por parte de las autoridades responsables”, concluyó.