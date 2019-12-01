Villas del Pedregal dice sí a nuevo hospital del IMSS; recaudadas más de 40 mil firmas: Bedolla

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Agosto de 2025 a las 09:56:22

Morelia, Michoacán, 13 de agosto de 2025.- Tras concluir la campaña “Imsstálate en Villas”, el gobernador Alfredo Ramírez Ramírez Bedolla entregará más de 40 mil firmas a Zoé Robledo, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), para impulsar el arranque de la construcción del nuevo hospital de Villas del Pedregal.

El mandatario detalló que tras acudir a los domicilios de vecinos del fraccionamiento y de otros conjuntos habitacionales, se logró recabar las firmas a través de las cuales, de manera voluntaria se solicita la construcción de dicho centro médico que permitirá mejorar los servicios de salud para habitantes de la zona poniente de Morelia.

Ramírez Bedolla resaltó que el proyecto contempla 260 camas, 50 especialidades médicas, 12 quirófanos y 50 consultorios, para atender de manera oportuna las necesidades de la población, lo cual evitaría que se desplacen a otros puntos de la ciudad.

Detalló que el compromiso de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo con las y los michoacanos, permite el desarrollo de infraestructura hospitalaria en la entidad, donde destacan los hospitales de Arantepacua y de Maruata.

Recordó que tras la firma del Acuerdo de Federalización del Sistema de Salud IMSS Bienestar en 2023, se ha reforzado la atención a las y los michoacanos sin seguridad social.