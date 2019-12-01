Vienen semanas muy complicadas: Felifer Macías 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Julio de 2026 a las 10:45:08

Querétaro, Querétaro, a 7 de julio 2026.- El presidente municipal de Querétaro, Felipe Fernando "Felifer" Macías Olvera, llamó de alerta y corresponsabilidad a los habitantes de la capital y la zona conurbada, advirtiendo de manera transparente que la ciudad enfrentará un escenario de movilidad "muy complicado" debido a las obras del Tren México-Querétaro en el Boulevard Bernardo Quintana.

Enfatizó que, aunque los trabajos son de índole federal, las administraciones locales asumirán un papel activo de acompañamiento para mitigar las afectaciones de tránsito.

"No vamos a minimizar el impacto que va a tener en la movilidad del día a día de las personas. Viene una etapa de afectaciones que, si bien impacta directamente a las colonias vecinas de Bernardo Quintana, las complicaciones se extenderán prácticamente a toda la ciudad y la zona metropolitana".

Reconoció la estrecha comunicación que se mantiene con el Agrupamiento de Ingenieros "Felipe Ángeles" de la Defensa para el desarrollo del proyecto ejecutivo, pero dejó en claro que los tres niveles de gobierno de la zona conurbada (Querétaro, Corregidora y El Marqués) operarán con toda su capacidad de fuerza vial.

"Queremos decirle con toda claridad a los ciudadanos que las autoridades locales no nos vamos a quedar con los brazos cruzados. Haremos todo lo que está en nuestras capacidades para reducir lo más posible las afectaciones".

Frente a la incertidumbre y el temor externado por vecinos y comerciantes de la capital, el Macías Olvera pidió un voto de confianza a la ciudadanía evocando las estrategias previas implementadas en el municipio de manera exitosa.

Señaló que la clave para superar las próximas siete semanas de construcción radicará en la paciencia, el uso de las rutas alternas sugeridas y la estricta disciplina vial de los conductores queretanos.