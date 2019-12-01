Viejos políticos no se acostumbran a los nuevos tiempos, responde Bedolla a Godoy

Morelia, Michoacán, a 27 de octubre del 2025.- Viejos políticos no se acostumbran a los nuevos tiempos, respondió el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, al diputado federal, Leonel Godoy Rangel, luego de que este afirmó que la afirmación "Es tiempo de mujeres" es demagogia de parte del Ejecutivo estatal. Puntualizó que esa declaración se encuentra alejada de los tiempos actuales y de los principios de Morena, partido al que ambos pertenecen.

"No somos iguales, hay varias generaciones de por medio entre ellos y un servidor", dijo el mandatario estatal en conferencia de prensa, pues consideró que hay misoginia de parte de quienes no están a favor de que pueda ser una mujer quien encabece los destinos del estado en el próximo sexenio.

Enfatizó que no es demagogia, sino un acto democrático, pues en Michoacán nunca ha habido una mujer gobernadora, ni si quiera una gobernadora interina.

Ramírez Bedolla subrayó que las encuestas marcan que los michoacanos prefererían una mujer gobernadora, lo cual, mencionó, no será frenado por declaraciones de los integrantes de partidos políticos. Destacó que el ex Presidente, Andrés Manuel López Obrador, consideraba que la Presidenta Claudia Sheinbaum haría un mejor trabajo que él e incluso obtuvo más votos que el ex mandatario.

Sin embargo, reconoció que son los partidos políticos quienes pongan las reglas en la elección de candidaturas, en la elección del 2027 habrá renovación de gubernaturas en 17 entidades y al menos en 11 se prevé que serán mujeres.