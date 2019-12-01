En Tangancícuaro, Michoacán, muere niño tras explotarle pirotecnia que guardaba en su pantalón

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Enero de 2026 a las 18:49:11

Tangancícuaro, Michoacán, a 1 de enero 2025.- Víctima de las lesiones que sufrió tras explotarle una bolsa de pirotecnia que guardaba en su pantalón, un menor de 12 años perdió la vida.

Al respecto se informó que con base en los datos obtenidos por las autoridades policiacas, el menor de 13 años conocido como “Chavita”, jugaba con cohetes en la comunidad de Adolfo Ruiz Cortines en esta demarcación.

En un momento determinado un cohete explotó cerca del menor, lo que provocó que a su ves se encendieran los fuegos pirotécnicos que el niño guardaba en la bolsa de su pantalón, lo que le ocasionó serias lesiones en la parte baja de su humanidad.

Fue mientras recibía atención médica que el infante perdió la vida, hechos que ya son investigados.