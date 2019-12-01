Víctor Manríquez impulsa capacitación y unidad por una nueva alternativa  en Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Marzo de 2026 a las 15:15:49

Morelia, Michoacán, a 24 de marzo de 2026.- Refuerza Movimiento Ciudadano en Michoacán su proceso de capacitación y preparación política, con el objetivo de consolidar un equipo sólido, actualizado y listo para responder a los retos actuales, destacó el coordinador estatal, Víctor Manríquez González.

En ese sentido, señaló que se mantiene un trabajo constante en coordinación con el equipo nacional, afinando conocimientos y sumando nuevas herramientas que permitan fortalecer la labor del movimiento en todo el estado.

Víctor Manríquez González subrayó que hoy más que nunca es fundamental avanzar en una misma dirección, con claridad de objetivos y una coordinación efectiva entre quienes forman parte de este proyecto político.

Indicó que la capacitación continua y la actualización son elementos clave para estar a la altura de las exigencias ciudadanas, así como para responder de manera organizada y eficiente como equipo.

“El compromiso es seguir preparándonos, fortaleciendo nuestras capacidades y construyendo un proyecto que realmente represente a la gente”, expresó.

Finalmente, afirmó que Movimiento Ciudadano se consolida como una alternativa real en Michoacán, impulsada por la participación de quienes buscan un cambio ante las viejas prácticas, convirtiéndose en una fuerza que crece día con día en todo el estado.