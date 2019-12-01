Víctor Manríquez encabeza nueva etapa de Movimiento Ciudadano en Michoacán; la Fuerza Naranja se consolida como alternativa

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Marzo de 2026 a las 20:19:10

Morelia, Michoacán, a 9 de marzo de 2026.- Con el objetivo de fortalecer la organización del partido y consolidar un proyecto político cercano a la ciudadanía, Víctor Manríquez González, coordinador estatal de Movimiento Ciudadano en Michoacán, encabezó la instalación formal de la Comisión Operativa Estatal, marcando el inicio de una nueva etapa de trabajo para impulsar a la Fuerza Naranja como la alternativa política en la entidad.

El dirigente explicó que durante los últimos meses el equipo venía trabajando como Comisión Operativa Provisional, periodo en el que se avanzó en la organización y fortalecimiento del movimiento. Gracias a ese trabajo, recientemente el órgano fue ratificado de manera oficial, lo que permitió realizar la primera reunión en esta nueva etapa de consolidación del proyecto político en Michoacán.

En ese sentido, agradeció la confianza y el respaldo de quienes integran el movimiento, y señaló que el objetivo es seguir construyendo un proyecto sólido que represente una verdadera alternativa para la ciudadanía.

“Vamos a seguir trabajando unidos para fortalecer la Fuerza Naranja en todo el estado, porque hoy más que nunca Movimiento Ciudadano representa una alternativa para quienes buscan una forma distinta de hacer política”, expresó.

En la reunión participaron integrantes de la Comisión Operativa Estatal: Samanta Lozano, Oscar Escobar, Yadira Ríos, Giovanni Marcelino, Paulina Bedolla y Jimena Berthely.

Asimismo, se contó con la presencia de la presidenta del Consejo Estatal, Rosario Jasso; del delegado nacional de Movimiento Ciudadano en Michoacán, Carlos Herrera Tello; y de la coordinadora del Grupo Parlamentario del partido en la LXXVI Legislatura local, Grecia Aguilar Mercado.

Finalmente, Víctor Manríquez reiteró que Movimiento Ciudadano continuará fortaleciendo su estructura territorial y promoviendo la participación ciudadana, con el objetivo de consolidarse como la alternativa política que impulse nuevas ideas y soluciones para Michoacán.