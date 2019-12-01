Víctor Manríquez abre las puertas de la Fuerza Naranja en Michoacán a nuevas voces y liderazgos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Abril de 2026 a las 19:36:45

Morelia, Michoacán, a 7 de abril de 2026.- Con una política de puertas abiertas y cercanía con la ciudadanía, el coordinador estatal de Movimiento Ciudadano en Michoacán, Víctor Manuel Manríquez González, sostuvo en Morelia un encuentro con el influencer Ivancini Flores, donde intercambiaron puntos de vista sobre la participación ciudadana y la participación de las y los jóvenes.

Al recibir en las oficinas del instituto político en Morelia al influencer originario del municipio de Nocupétaro, destacó que la Fuerza Naranja es la alternativa para muchas y muchos ciudadanos que buscan un cambio real.

Durante el encuentro, ambas partes intercambiaron puntos de vista sobre la participación ciudadana, el papel de las nuevas generaciones y la importancia de involucrarse en la vida pública para construir mejores oportunidades en el estado.

Víctor Manríquez destacó que en Movimiento Ciudadano se mantiene una política permanente de puertas abiertas para todas y todos aquellos interesados en conocer el proyecto y sumarse a la construcción de una agenda ciudadana.

“Siempre es positivo que más personas se acerquen, conozcan y vean lo que estamos construyendo. Aquí seguimos, haciendo que las cosas pasen”, expresó.

El dirigente reiteró que el diálogo y la apertura son fundamentales para fortalecer la participación social y consolidar un movimiento cercano a la gente, que escuche y atienda las inquietudes de la ciudadanía.

Reiteró que la Fuerza Naranja seguirá generando espacios de diálogo e inclusión en favor de Michoacán.