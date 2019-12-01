Vicente Gómez presenta iniciativas para dotar de atribuciones al Congreso de Michoacán y a los gobiernos municipales para el reciclaje de la basura electrónica

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Noviembre de 2025 a las 18:55:44
Morelia, Michoacán, a 26 de noviembre de 2025.- Para contribuir al cuidado y protección del medio ambiente, el diputado por el Distrito XIX con sede en Tacámbaro, Vicente Gómez Núñez, presentó dos iniciativas que, sumadas a la que propuso recientemente, buscan regular los residuos electrónicos.

Las iniciativas están encaminadas a la promoción, implementación y supervisión de programas permanentes de reciclaje, reutilización y disposición responsable de impresoras, copiadoras o cualquier componente o equipo de cómputo o residuos electrónicos caducos o en desuso.

La primera iniciativa es para reformar diversos artículos de la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso del Estado de Michoacán, para que se implementen medidas de gestión integral de los residuos sólidos en todas las oficinas del Poder Legislativo.

La segunda, es para adicionar una fracción al artículo 40 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo, para dotar a los ayuntamientos de las atribuciones necesarias para regular los residuos electrónicos. 

Durante su participación en tribuna, el legislador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (GPPT) dijo que como ambientalista de corazón seguirá impulsando acciones legislativas para la protección y el cuidado del medio ambiente; y, a su vez, prevenir los efectos nocivos a la salud de la población.

Noventa Grados
