Vialidades y seguridad apuesta del Gobierno de Corregidora para el 2026: Chepe Guerrero

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Diciembre de 2025 a las 12:29:54

Corregidora, Querétaro, 15 de diciembre del 2025.- Vialidades y seguridad son la gran apuesta del Gobierno de Corregidora para el 2026, confirmó el alcalde de esa demarcación, Chepe Guerrero Trápala.

Aseguró que su administración no busca realizar “obras faraónicas” ni proyectos emblemáticos, sino enfocarse en mejorar las vialidades y reforzar la seguridad pública durante el próximo año.

Explicó que el crecimiento acelerado de la zona metropolitana exige mantener las calles en buen estado, por lo que la prioridad será la repavimentación y actualización de vialidades.

“Lo que quiero es que nuestras vialidades estén en el mejor estado posible, que las renovemos y actualicemos porque Corregidora ha crecido muchísimo”.

Destacó que además de la inversión en infraestructura vial, el municipio apuesta por otras formas de movilidad, como la entrega de nuevos kilómetros de ciclovías. Sin embargo, reconoció que gran parte de la población continúa utilizando el automóvil, lo que obliga a garantizar carreteras y calles en condiciones óptimas.

En materia de seguridad, el presidente municipal afirmó que no se reducirá el presupuesto destinado a este rubro. “No se le quita un solo peso a seguridad. Ellos tienen por lo menos lo mismo que tuvieron este año”.

Recordó que en su primer año de gobierno se realizó una inversión extraordinaria en infraestructura, equipamiento y capacitación: se entregó un nuevo edificio, se renovó el parque vehicular y está en proceso la entrega de un nuevo centro de monitoreo C2.

Finalmente, Guerrero Trápala subrayó que se trabaja en mejorar las condiciones laborales de los elementos de seguridad, con el objetivo de fortalecer la corporación y garantizar la tranquilidad de las familias de Corregidora.