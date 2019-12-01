Aplazan audiencia intermedia del caso Vero Huante por inasistencia del abogado de la contraparte por gripe

Autor: Luis Manuel Guevara / Noventa Grados | Fecha: 15 de Diciembre de 2025 a las 15:35:08
Morelia, Michoacán, a 15 de diciembre del 2025.- Debido a la inasistencia del abogado defensor de Alejandro N., se aplazó la audiencia intermedia en el caso de Verónica Huante, que se llevaría a cabo al medio día de este lunes 15 de diciembre por delitos de abuso infantil. 

En la sala 4 de juicios orales del Poder Judicial de Michoacán, se determinó suspender dicha audiencia luego de que se intentó comunicar con el abogado del periodista, de quien no se tuvieron registros de ingreso a las instalaciones, sin embargo no se logró la comunicación.

El abogado victimal, Salvador Ceja Barrera, y la representación de la Fiscalía General del Estado (FGE) solicitaron a la autoridad judicial aplazar la audiencia al considerar por separado que no había condiciones para su desarrollo.

Mientras que el acusado, Alejandro N., señaló haberse comunicado con su abogado el día domingo, quien le manifestó que acudiría a realizarse estudios por una fuerte gripe, motivo por el cual, dijo, pudo no haberse presentado.

Por ello, se dictaminó que el representante legal del abogado deberá justificar su inasistencia en un plazo máximo de 24 horas, en caso de no hacerlo deberá pagar una multa de 20 UMA's.

Asimismo, se programó audiencia intermedia para llevarse a cabo el día 12 de enero del 2026 a las nueve de la mañana.

