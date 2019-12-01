“Verónica Villaseñor, ejemplo de fuerza, valor y resiliencia”: Josué Mejía

Morelia, Michoacán, 10 de diciembre del 2025.- En el marco de la conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos, el titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Josué Mejía Pineda, realizó la entrega de la Presea Michoacán al Mérito en Derechos Humanos 2025, a la señora Verónica Villaseñor Ferreyra, por ser un “ejemplo de fuerza, valor y resiliencia que ha transformado el dolor en esperanza”.

Al hacer uso de la palabra, Mejía Pineda dijo que Verónica Villaseñor ha sentado precedentes históricos en la búsqueda de justicia, lo que es invaluable para la sociedad michoacana, al lograr la primera pena de 50 años para el delito de feminicidio en Michoacán e impulsar diversas reformas que han realizado las diputadas y diputados locales para cambiar el periodo de 50 a 60 años en la tipificación de feminicidio; y, se obtuvo una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que va a salvaguardar el derecho de las mujeres víctimas de feminicidio.

Anunció la creación de una Unidad de Género al interior de la CEDH, cuyos enfoques serán construir políticas en materia de género y dar acompañamiento a las víctimas indirectas de feminicidio para vigilar que se cumpla el mandato constitucional de todas las instituciones.

En su turno, la recipiendaria de la Presea, señora Verónica Villaseñor Ferreyra, mamá de la maestra Jessica González, quien fue víctima de feminicidio, se manifestó indignada porque la violencia contra las mujeres no para y por las incoherencias contenidas en las leyes, respecto de este tema.

Se refirió al recurso denominado Amicus Curie, que fue presentado ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación por la Fiscalía General del Estado y la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Michoacán, instituciones a las que agradeció el acompañamiento, así como a las y los colectivos que desde hace más de 5 años la han impulsado a seguir en la lucha por la justicia y la dignidad.

Visiblemente conmovida, refirió que este reconocimiento es para Jessy, para quienes viven con miedo y para todas la que ya no están.

En su intervención, la diputada Xóchitl Gabriela Ruiz González, presidenta de la Comisión Legislativa de Derechos Humanos, reconoció en la galardonada una causa que inspira y aseguró que las personas que luchan por defender sus derechos son indispensables para la sociedad.

Dijo que la búsqueda de justicia de parte de la señora Villaseñor ha trascendido lo personal para convertirla en una causa colectiva y, que su historia, se ha construido con constancia, coherencia y un profundo sentido de humanidad.

La presidenta de la mesa directiva del Congreso del Estado, diputada Giuliana Bugarini Torres, se refirió a la responsabilidad histórica que tienen los servidores públicos de eliminar las violencias estructurales, por lo que es necesario romper el silencio y alzar la voz, como lo hizo la galardonada, quien con su lucha ha contribuido a transformar a la sociedad de nuestra entidad y del país, convirtiéndose en referente para otras causas.

En representación del gobernador del Estado, Alfredo Ramírez Bedolla, el subsecretario de Derechos Humanos y Población de Michoacán, Rubén Ignacio Pedraza Barrera, aseguró que la agenda de Derechos Humanos es prioritaria para el gobierno del Estado, pero que la defensa de los mismos corresponde también a la sociedad.

Aseguró que sólo unidos, gobierno y comunidad, se fortalecerá la construcción del camino que nos lleve a un Estado de paz, con justicia y en el que el respeto a los derechos humanos sea una realidad.

Momentos antes de la entrega de la presea, consistente en una medalla y un reconocimiento, la Fiscal Especializada en Delitos de Violencia Familiar y de Género, Lorena Bedolla Ponce, agradeció a la señora Villaseñor haberle permitido acompañarla durante 5 años, 2 meses y 19 días en el camino que tuvo que transitar hasta conseguir justicia para su hija y su familia.

Al evento acudieron legisladores, magistrados, representantes de asociaciones defensoras de derechos humanos y de organismos no gubernamentales, así como público en general.