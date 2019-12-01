Vecinos honran la memoria de Tadeo y exigen cruces seguros en vías del tren en Morelia

Morelia, Michoacán, a 15 de julio de 2026.- A un día del fallecimiento de Tadeo, un niño de 6 años que perdió la vida tras ser atropellado por un tren en la colonia Jacarandas, vecinos del lugar realizaron un rosario en su memoria y renovaron su exigencia de implementar medidas que garanticen un cruce seguro sobre las vías férreas.

Las oraciones se realizaron la tarde de este miércoles, exactamente a la misma hora en que ocurrió el accidente sobre la avenida Michoacán. Frente a un altar improvisado, adornado con veladoras, flores, juguetes y dulces, decenas de habitantes se reunieron para pedir por el descanso del menor.

El acto estuvo marcado por un ambiente de profundo dolor, silencio y solidaridad entre los asistentes, quienes recordaron a Tadeo y acompañaron a su familia en este momento de duelo.

Al concluir el rosario, los vecinos reiteraron su petición a las autoridades para que se construya un puente peatonal o un paso a desnivel que permita cruzar las vías de forma segura, con el objetivo de prevenir que una tragedia como la ocurrida vuelva a repetirse.