Ultiman a balazos a joven jornalero en calles de Apatzingán, Michoacán; agresores lograron escapar

Apatzingán, Mich., a 16 de julio de 2026.– La violencia volvió a cobrar una víctima en el municipio de Apatzingán, luego de que un joven dedicado a labores del campo fuera ejecutado a balazos en plena vía pública de la colonia Lázaro Cárdenas, en un ataque perpetrado por hombres armados que huyeron antes de la llegada de las autoridades.

Los hechos ocurrieron la noche del miércoles sobre la calle Pascual Orozco Poniente, en el cruce con la avenida Constitución de 1814, donde, de acuerdo con los primeros reportes, la víctima fue interceptada de manera sorpresiva por sujetos armados que abrieron fuego en su contra a corta distancia, provocándole múltiples heridas.

Tras las detonaciones, vecinos alertaron a los servicios de emergencia, por lo que al sitio se movilizaron elementos de distintas corporaciones policiacas y paramédicos. Sin embargo, al brindar la atención prehospitalaria confirmaron que el joven ya había fallecido a consecuencia de las lesiones producidas por los impactos de arma de fuego.

La zona fue acordonada para preservar los indicios, mientras agentes de la Fiscalía General del Estado de Michoacán iniciaron las diligencias correspondientes para esclarecer el homicidio y recabar evidencia que permita identificar a los responsables del ataque.

Al concluir las actuaciones en el lugar, peritos y policías de investigación ordenaron el levantamiento del cuerpo, el cual fue trasladado al Servicio Médico Forense (SEMEFO), donde se le practicará la necropsia de ley y continuará el proceso de identificación oficial, así como las investigaciones para determinar el móvil del crimen.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas ni sobre las posibles causas que originaron la agresión, por lo que la carpeta de investigación permanece abierta.