Vecinos de Villas del Pedregal de Morelia, Michoacán detienen y exhiben a presunto ladrón
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Septiembre de 2025 a las 16:38:47
Morelia, Michoacán, a 9 de septiembre de 2025.- Vecinos del fraccionamiento Villas del Pedregal de esta ciudad de Morelia, detuvieron y exhibieron a un sujeto que presuntamente se había robado una motocicleta y al cual se le aseguraron dos armas de réplica.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que en el referido asentamiento, vecinos habían detenido a un sujeto, al cual desnudaron y amarraron a un poste.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Morelia quienes al arribar encontraron atado a un poste a un individuo el cual estaba desnudo, golpeado y tenía un letrero en el que lo señalaban de ladrón.

Es de mencionar que al individuo se le aseguraron dos armas de réplica; finalmente el hombre y lo asegurado fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes para los efectos de ley.

Noventa Grados
