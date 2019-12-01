Vecinos de Morelia bloquean la Av. Acueducto; exigen soluciones al OOAPAS por falta de agua

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Octubre de 2026 a las 11:05:33

Morelia, MIchoacán, a 27 de octubre 2026.- Vecinos de diversas colonias de la ciudad de Morelia, se congregaron sobre la Avenida Acueducto para exigir al Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (OOAPAS), que resuelva la problemática de falta del vital líquido en la zona conocida como "Las Tijeras" y vecindarios cercanos.

En punto de las 8:30 horas, habitantes de las colonias Unión, Nueva Unión, Ilustres Novohispanos, Nueva Amanecer, Vicente Lombardo y aledañas, se apersonaron y bloquearon el paso en la mencionada vialidad para presionar a la dependencia municipal.

Los inconformes aseguran que son más de 500 las familias afectadas por una obra que se ha retrasado másde un mes, lo que provocó un desabasto de agua en la zona.

Igualmente, los ciudadanos aseguran que existen compromisos firmados directamente con el director del OOAPAS, Adolfo Torres Ramírez, en los que se especificaba que se daría solución a su situación el día 25 de septiembre.