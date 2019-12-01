Morelia, Michoacán, 25 de noviembre de 2026.- Vecinas y vecinos de Colinas del Sur cerraron filas con Gladyz Butanda Macías, durante una asamblea informativa en la que expresaron su respaldo al proyecto de transformación que busca consolidar la Cuarta Transformación en Morelia.

Ante las y los asistentes, Gladyz Butanda destacó la importancia de mantener un diálogo directo con la ciudadanía, escuchar las necesidades de las colonias y construir, desde abajo y con la participación del pueblo, un proyecto que responda a las demandas históricas de la capital michoacana.

Acompañada de diferentes liderazgos de Morena, entre ellos Julio Enrique Peguero, fundador del movimiento, subrayó que la llegada de la 4T a Morelia representa la oportunidad de impulsar un gobierno cercano a la gente, que ponga en el centro el bienestar de las familias, atienda las necesidades de las colonias y deje atrás las prácticas de una política alejada de la ciudadanía.

La morenista enfatizó que la transformación se construye con organización, participación y unidad, por lo que reconoció el entusiasmo de las familias de Colinas del Sur que se suman a este movimiento para cambiar el rumbo de la capital.

Finalmente, reiteró que Morelia merece ser parte del proyecto de transformación que ya está en marcha en Michoacán y en el país, con la convicción de que, cuando el pueblo participa y decide, es posible construir una ciudad con mayores oportunidades, bienestar y justicia social.