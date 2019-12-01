¿Vas a exportar aguacate? Conoce los datos que debes registrar para obtener el certificado laboral

Morelia, Michoacán, 5 de noviembre de 2026.- Las empresas que exportan aguacate y buscan obtener el Certificado Laboral para la Agroexportación (CLA) deben integrar la información de los huertos, empresas de corte y empacadoras que participan en su cadena de valor a más tardar el 7 de noviembre, fecha límite para el registro de la segunda fase del programa piloto a través de la plataforma de Verificación Laboral para la Agroexportación (Velagro) de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), informó la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco).

Para completar el procedimiento, las personas físicas y morales exportadoras deben ingresar a la página con su firma electrónica vigente (e.firma), capturar los datos de los participantes de su cadena de valor y registrar las operaciones realizadas de julio a septiembre de 2026, considerando las toneladas compradas o cosechadas, cortadas y empacadas por cada participante.

Las empresas exportadoras deberán incluir en la plataforma de Velagro la información de los distintos participantes de su cadena de valor: de los huertos, su clave de identificación y las toneladas compradas o cosechadas por mes; de las empresas de corte, el Registro Federal de Contribuyentes (RFC), nombre o razón social, folio del Registro de Prestadoras de Servicios Especializados u Obras Especializadas (REPSE) y toneladas cortadas mensualmente; y de las empacadoras, el RFC, nombre o razón social y volumen empacado por mes, incluidas las instalaciones propias.

Cuando se contraten servicios de maquila para empacar fruta destinada a otros exportadores, también deberá registrarse el RFC, nombre o razón social de cada empresa exportadora para la que se realizó el servicio, así como las toneladas empacadas por exportador y por mes.

La Sedeco reiteró que el trámite le corresponde exclusivamente a las personas físicas y morales que exportan aguacate. Los productores, empresas de corte y empacadoras no solicitan el certificado; sus datos son incorporados por el exportador como parte de la integración de la cadena de valor. El nuevo certificado tendrá vigencia hasta el 7 de marzo de 2027. El registro debe realizarse en el portal oficial https://velagro.stps.gob.mx/