Vanhe Caratachea busca evitar la usurpación de candidaturas para mujeres en Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Diciembre de 2025 a las 15:33:00

Morelia, Michoacán, a 4 de diciembre de 2025.- Con la intención de frenar la usurpación de espacios para mujeres en los procesos electorales, la diputada Ana Vanessa Caratachea Sánchez presentó una iniciativa de reforma al Código Electoral.

La legisladora, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN), recordó que de acuerdo con el registro de autoridades electorales, podría haber ocho presidencias municipales en Michoacán que actualmente están ocupadas por hombres que se registraron como mujeres.

“Los partidos políticos indebidamente autoadscriben a diversos candidatos hombres como mujeres, con el único propósito de que la autoridad administrativa correspondiente, determine colmada la paridad de género”, denunció la diputada de La Piedad.

Durante su argumentación, Vanessa Caratachea se remontó al año 1953, cuando se conquistó el voto femenino, pasando por la reforma de 1993, para crear las cuotas de género, que se fueron afinando en 1996 y 2002, pues persistían casos de simulación, como el de las “juanitas” y las candidaturas en distritos perdedores, hasta 2014, en que se determinó la paridad vertical y horizontal.

“La paridad no es una concesión, es un derecho y un pilar de nuestra democracia”, sostuvo.

La propuesta de la diputada es reformar el artículo 189 del Código Electoral del estado para que las personas del género masculino sean computadas como de este género en el registro, independientemente de su autoadscripción.