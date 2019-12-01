Van 58 ayuntamientos que avalan “Ley de No Deuda” en Michoacán, reforma lista para aprobación y publicación: Raúl Zepeda

Morelia, Michoacán, 6 de marzo del 2026.- El secretario de Gobierno, Raúl Zepeda Villaseñor, informó que ya se recibieron 58 actas de Cabildo de distintos ayuntamientos en las que se aprueba la reforma constitucional conocida como Ley de No Deuda, con lo cual se cumple el requisito establecido en la Constitución Política de Michoacán para su validación.

El encargado de la política interna explicó que, al haberse alcanzado el número necesario de aprobaciones municipales del 50 por ciento más uno, queda avalada la modificación constitucional impulsada por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, la cual establece límites para evitar la contratación de deuda pública de largo plazo por parte del Poder Ejecutivo estatal.

Zepeda Villaseñor detalló que, tras haberse cumplido con el procedimiento constitucional, corresponderá ahora al Congreso del Estado dar formalidad al trámite legislativo correspondiente, para posteriormente remitir el decreto al Periódico Oficial del Estado y proceder con su publicación, lo que permitirá que la reforma entre en vigor.

Finalmente, el secretario de Gobierno destacó que esta reforma protege el patrimonio y las finanzas públicas de las y los michoacanos, al impedir que se repitan escenarios de endeudamiento histórico como los registrados en administraciones pasadas, garantizando así una política financiera responsable y sostenible para el estado.