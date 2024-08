’’Vamos a seguir con obras de desarrollo’’: Claudia Sheinbaum en Nayarit

Tepic, Nayarit a 11 de agosto de 2024.- ’’Vamos a seguir con obras de desarrollo’’, destacó Claudia Sheinbaum Pardo, virtual Presidenta electa de México durante la presentación de ‘’Proyectos Prioritarios y de Infraestructura de Nayarit’’, encabezada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, donde reiteró su compromiso para impulsar obras de movilidad, carreteras, así como de turismo para dar continuar al desarrollo de este estado.

’’Aquí me quiero comprometer con ustedes porque hace poco nos vimos con el doctor Navarro y otros gobernadores y gobernadoras, por lo menos, les voy a decir: Vamos a construir la carretera Las Varas-San Blas, vamos a seguir con la construcción’’.

’’Me comprometí la última vez que estuvimos aquí en Tepic, — aquí está su Presidenta Municipal —, a construir el libramiento ferroviario de Tepic; también el Puente Federación que queda hacia el sur; y, por supuesto, vamos a seguir con el desarrollo del Puerto Nayarit’’, informó.

Aseguró, que los proyectos que impulsará en este estado, son posibles gracias a que ’’el pueblo de México, el pueblo de Nayarit, decidió continuar con la Transformación’’, la cual, aseveró, es un modelo que busca siempre garantizar el bienestar y los derechos del pueblo de México, lo que seguirá siendo posible gracias al Plan C y al segundo piso de la 4T.

’’Hubo un mandato popular, que dijo: “¡Vamos por el Plan C!”. Un Plan que tiene que ver con el reconocimiento de los pueblos indígenas y afromexicanos en nuestro país; que tiene que ver con garantizar todos los programas de bienestar; que tiene que ver con más justicia; que tiene que ver con el bienestar del pueblo de México; y seguir recuperando los derechos del pueblo’’, agregó.

Por lo anterior, ante el pueblo de Nayarit, refrendó su compromiso de consolidar los programas sociales del Presidente Andrés Manuel López Obrador, así como de impulsar nuevos apoyos que ayuden a seguir llevando la prosperidad a todas las familias mexicanas.

“No me toca, nos toca a todos y a todas, construir el Segundo Piso de la Cuarta Transformación de la Vida Pública de México. Y eso quiere decir, continuar con los principios; también quiere decir, garantizar todos los Programas de Bienestar’’.

’’Quiere decir, como me comprometí, al programa de apoyo a todas las mujeres de 60 a 64 años de edad; quiere decir, como me comprometí, a la beca universal a todos los niños y niñas que van en la educación básica: en preescolar, en primaria y en secundaria pública. Quiere decir también que vamos a llevar la salud, a médicos, a enfermeras, a cada uno de los hogares de los adultos mayores de 65 y más’’, puntualizó

Por ello, enfatizó en que su gobierno defenderá, protegerá y seguirá con el legado del Presidente Andrés Manuel López Obrador, con el objetivo de seguir construyendo la Transformación.

’’Vamos a seguir gobernando, a partir del 1o. de octubre de 2024, con el legado que nos da el Presidente Andrés Manuel López Obrador; no va a cambiar la máxima de: “Por el bien de todos, primero los pobres”; no va a regresar la corrupción, no van a regresar privilegios; y vamos a seguir gobernando con el pueblo, para el pueblo y por el pueblo de México’’, manifestó.

Por su parte, el Presidente Andrés Manuel López Obrador, celebró que el pueblo de México eligió la continuidad de la Cuarta Transformación de la mano de Claudia Sheinbaum, pues aseguró que durante el gobierno de la primera mujer Presidenta continuará la búsqueda del bienestar del pueblo de México.

’’Es muy satisfactorio el poder afirmar que va a continuar la transformación de nuestro país, es algo muy trascendente (...) Imaginen si el pueblo no hubiese decidido, como lo hizo, de manera sabia por Claudia Sheinbaum, imaginen que tragedia, porque iba a ser un freno al proceso de transformación que apenas se ha iniciado en nuestro país después de 36 años de predominio de una política antipopular (...) Ya se demostró que el pueblo es mucha pieza y que sabe muy bien lo que conviene, gracias a eso va a continuar la transformación’’, destacó.

Además, festejó la decisión de Claudia Sheinbaum de continuar con los apoyos sociales, con la creación de nuevos programas como la beca universal para niños y niñas de preescolar a secundaria de escuelas públicas; la pensión para mujeres de 60 a 64 años, entre muchos otros.

