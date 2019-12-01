Nomina tu mejor experiencia para los premios “Lo Mejor de Michoacán”: Sectur

Nomina tu mejor experiencia para los premios “Lo Mejor de Michoacán”: Sectur
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Agosto de 2025 a las 17:39:16
Morelia, Michoacán, 20 de agosto de 2025.- Los premios “Lo Mejor de Michoacán 2025” están en marcha y el proceso de nominación aún sigue abierto para todo público, etapa en la que se puede postular la experiencia deseada en alguna de las 23 categorías abiertas.

La nominación concluye el próximo 25 de agosto; pero aún hay tiempo para entrar a esta dinámica y mostrar la riqueza de los destinos, sabores y experiencias que hacen única a “el alma de México”.

La Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur) que encabeza Roberto Monroy García, recordó que estos premios son organizados por la revista México Desconocido, la cual es líder del sector en el país.

Para votar pueden hacerlo en el sitio www.lomejordemichoacan.com, donde el usuario encontrará diversas categorías tales como: cultura, naturaleza, Pueblos Mágicos, hospedaje, bodas, por mencionar algunas. 

Lo único que se requiere es ingresar mediante el enlace y colocar un nombre o alias, así como el correo electrónico en los campos solicitados, para posteriormente, continuar con el proceso y de esta manera, nominar la experiencia deseada de Michoacán, “el alma de México”.

Noventa Grados
