En 20 municipios se detectaron incidencias que impidieron ciclo escolar completo: Mexicanos Primero Michoacán 
Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 20 de Agosto de 2025 a las 20:10:07
Morelia, Michoacán, a 20 de agosto de 2025.- Datos brindados por la organización Mexicanos Primero Michoacán señalan que en más de 20 municipios se detectaron incidencias que impidieron la regularidad y el cumplimiento del ciclo escolar completo 2024-2025.

Al respecto, Horacio Erick Avilés Martínez, director de la organización en la entidad, contempla entre los reportes temas de inseguridad, como la suspensión de actividades académicas por la violencia generada por grupos delictivos que operan en esas zonas.

Entre las demarcaciones con incidencias se encuentra Apatzingán, donde no se descarta que, para garantizar el próximo inicio de clases en comunidades con desplazamiento por violencia, se implementen operativos de acompañamiento policial a los docentes.

Avilés Martínez demandó no dejar solas a las autoridades municipales para enfrentar el tema de seguridad, que, dijo, tiene impactos directos en el sector educativo al no conocerse incluso el porcentaje de aprovechamiento académico, ni de conclusión de estudios.

Propuso la conformación de mesas plurales donde se sumen no solo corporaciones policiales y educativas, sino también sindicatos, para generar mejores condiciones escolares para niñas, niños, jóvenes y el personal docente.

Noventa Grados
