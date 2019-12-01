Otorga Gobierno de Quiroga tinacos a bajo costo para las familias del municipio

Quiroga, Michoacán, a 20 de agosto 2025.- Consciente de la importancia de garantizar el acceso al agua en los hogares, la presidenta municipal de Quiroga, Alma Mireya González Sánchez, informó que su administración, a través de la Dirección de Desarrollo Rural, pone al alcance de la ciudadanía tinacos de 1,100 litros a bajo costo.

En ese tenor, subrayó que esta acción busca apoyar la economía de las familias y mejorar sus condiciones de vida, pues el almacenamiento adecuado de agua representa un beneficio directo en la salud y bienestar de la población.

Las y los interesados únicamente deberán presentar una copia de su INE y acudir directamente a las oficinas de Desarrollo Rural, en un horario de lunes a viernes de 9:00 a 15:00 horas, para realizar su compra.

González Sánchez reiteró que estas medidas forman parte del compromiso de su gobierno con la justicia social y con la construcción de un municipio más equitativo, pues “queremos que las familias de Quiroga sepan que cuentan con un gobierno cercano, que entiende sus necesidades y trabaja para dar soluciones concretas”.