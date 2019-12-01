Va Octavio Ocampo por el rescate ambiental del estado de Michoacán

Morelia, Michoacán, jueves 08 de octubre de 2026.- Bajo la premisa de que la conservación de los bosques, suelos, cuerpos de agua y diversos ecosistemas, requiere no solamente de políticas gubernamentales, sino de la participación permanente de quienes habitan, conocen y trabajan directamente en los territorios, el diputado Octavio Ocampo presentó ante el Pleno del Congreso del Estado, iniciativa de reforma al artículo 191 de la Ley para la Conservación y Sustentabilidad Ambiental del Estado.

Con esta propuesta, el legislador busca transformar la corresponsabilidad ambiental, reconociendo que la protección del medio ambiente constituye una responsabilidad compartida e ineludible entre las instituciones públicas y la sociedad civil organizada.

Durante la exposición de motivos, recordó que durante el mes de agosto, participó en la Declaración de Tingambato “Por la Educación, el Medio Ambiente y la Recuperación de la Grandeza de Michoacán”, resultado del Primer Foro Regional celebrado en dicho municipio, una propuesta que nació del diálogo entre ciudadanía, autoridades municipales y expertos en el cuidado del medio ambiente, en donde se reconoció formalmente que las comunidades, pueblos originarios y productores rurales, son aliados fundamentales para la conservación de los recursos naturales y deben ser considerados actores estratégicos en la construcción de soluciones ambientales.

Octavio Ocampo, reconoció que Michoacán cuenta con una amplia diversidad de ecosistemas que constituyen parte fundamental de su patrimonio natural, económico, social y cultural, por lo que su conservación, resulta indispensable para garantizar el derecho de las presentes y futuras generaciones a disfrutar de un medio ambiente sano y sostenible.

Por ello, el legislador propuso ampliar el alcance de la fracción II del artículo 191 de la referida Ley, para permitir que los mecanismos de concertación también comprenden de manera explícita, acciones de conservación, restauración y recuperación de ecosistemas degradados, así como su mantenimiento y seguimiento técnico.

Con esta reforma, se establece una base jurídica más amplia y sólida para que la autoridad ambiental, pueda celebrar acuerdos de concertación legítimos y desarrollar proyectos conjuntos con quienes habitan y cuidan los territorios día con día.

Finalmente, el diputado Octavio Ocampo, consideró que con esta propuesta, se dotará a Michoacán de herramientas vanguardistas para rescatar su riqueza natural desde la base social, transitando de manera definitiva de una participación social entendida, hacia una participación activa, que se traduzca en acciones concretas, medibles, financiadas y permanentes de recuperación ambiental.