Va Lupe Mora por alcaldía de Buenavista, presentó su registro en el PRD

Morelia, Michoacán, a 9 de enero del 2024.- Guadalupe Mora Chávez, hermano del fundador de las autodefensas, Hipólito Mora, va por la alcaldía de Buenavista, bajo las siglas del Partido de la Revolución Democrática.

En entrevista reconoció tener temor, pero dijo contar con el respaldo de la población que lo animó a registrarse como aspirante a la candidatura a la presidencia municipal de la demarcación terracalenteña.

Indicó que de obtener la candidatura será complicado realizar campaña en Buenavista por los temas de inseguridad, pero apuntó buscará todas las alternativas para que la población conozca sus propuestas en las que mencionó destacan devolver la seguridad a la región.

"Si lo hay para que voy a negarlo, sé que no voy a poder andar en ciertas comunidades para dar campaña, voy a estar de protegerme lo más que se pueda, en primer lugar yo no quiero exponer a la gente", comentó el hermano del líder de las ex autodefensas.

Apuntó que varios partidos políticos lo buscaron, pero determinó ir con el PRD.