UTM te invita al Festival Food Street, un viaje gastronómico por el mundo

Morelia, Michoacán, 7 de agosto de 2025.- La Universidad Tecnológica de Morelia (UTM), a través de la carrera de Gastronomía, inició la tercera edición del Festival Food Street. En esta actividad participan 14 equipos integrados por estudiantes, docentes y tutores, quienes realizaron la primera etapa con una muestra culinaria dentro de las instalaciones de la institución.

El festival contempla preparaciones gastronómicas representativas de 14 lugares del mundo. Cada equipo eligió una ciudad y un punto emblemático para relacionarlo con sus platillos. Entre los lugares representados se encuentran Roma con el Coliseo, Río de Janeiro con el Cristo Redentor, París con la Torre Eiffel y Barcelona con la Sagrada Familia.

El programa se realiza en tres etapas. La primera se llevará a cabo el 7 de agosto con una muestra culinaria. El 11 de agosto se presentará una investigación sobre la relación entre la temática y la gastronomía. El 12 de agosto se efectuará un pasillo gastronómico bajo la temática “Food Street: Hitos”, en la cancha techada de la universidad. El evento contará con la participación de cerca de 600 estudiantes. La entrada estará abierta al público general desde las 09:30 horas, y cada platillo tendrá un precio máximo de 45 pesos.

El festival concluirá a las 14:00 horas con una ceremonia de premiación. Se reconocerán a los equipos ganadores en tres categorías: interpretación gastronómica de un hito arquitectónico; presentación y diseño de stand, y excelencia en la preparación de platillos.