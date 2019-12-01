Uruapan en quiebra técnica, expone Bedolla

Autor: Luis Manuel Guevara / Noventa Grados | Fecha: 17 de Noviembre de 2025 a las 12:57:27

Morelia, Michoacán, a 17 de noviembre del 2025.- El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, reconoció que el ayuntamiento de Uruapan se encuentra en una situación financiera delicada, incluso se podría hablar de que atraviesa por una quiebra técnica; subrayó que no habrán de dejar solos a los municipios que requieran ayuda para cerrar el año.

En conferencia de prensa, el mandatario estatal recalcó que atiende personalmente el tema de las finanzas de la demarcación en coordinación con la presidenta municipal de Uruapan, Grecia Quiroz; “es un tema que nos preocupa, nos ocupa, que pueda cerrar bien el año”.

Agregó que la Auditoría Superior del Estado será la encargada de resolver si ha habido irregularidades en el gasto del presupuesto.

Ramírez Bedolla destacó que algunos otros municipios de la entidad también se encuentran en momentos complejos económicamente, pues no cuentan con la liquidez para cerrar el año, por lo que han pedido al estado un adelanto de participaciones e incluso solicitado créditos de corto plazo.