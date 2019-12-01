Uruapan al 100% en ocupación hotelera durante el Tianguis Artesanal de Domingo de Ramos: Bedolla

Uruapan, Michoacán, a 29 de marzo de 2026.- En el marco de la inauguración del Tianguis Artesanal de Domingo de Ramos, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla informó que la ciudad de Uruapan registra una ocupación hotelera del 100 por ciento, consolidándose como el epicentro cultural y turístico de Michoacán durante este periodo vacacional.

El mandatario destacó que la infraestructura de la ciudad, que cuenta con 20 establecimientos hoteleros en la zona Centro, se encuentra operando a su máxima capacidad. Este lleno total es reflejo de las estrategias de promoción y el reconocimiento internacional que rodea a este evento de gran arraigo para Michoacán.

“Uruapan cuenta con la presencia de turistas de otros estados como Jalisco, Guanajuato, Aguascalientes y Estado de México, entre otros, quienes se dan cita para conocer las miles de piezas artesanales que ofrecen nuestras mujeres y hombres artesanos”, detalló Ramírez Bedolla.

Subrayó que este tianguis no solo es una celebración local, sino que es reconocido como uno de los más grandes de México y Latinoamérica, donde participan mil 500 personas artesanas. La relevancia del evento radica en la exhibición de piezas únicas donde se conjugan el talento y las técnicas ancestrales transmitidas por generaciones.

Explicó que el fortalecimiento turístico que vive Uruapan en esta temporada reafirma el valor de la artesanía michoacana como un motor económico vital para las familias del estado. Con esta afluencia masiva, se garantiza una derrama económica significativa para el comercio local y los prestadores de servicios.