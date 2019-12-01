Urgente, reestablecer el Fondo de Desastres Naturales: PAN

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Octubre de 2025 a las 19:18:42
Morelia, Michoacán, a 13 de octubre del 2025.- Es urgente que el Gobierno Federal reestablezca el Fondo de Desastres Naturales (Fonden), ante la tragedia que provocaron las fuertes lluvias en diversas zonas del país, donde quedó evidenciada la falta de un plan de prevención y atención a contingencias naturales.

Así lo dejó en claro Carlos Humberto Quintana Martínez, Presidente del Comité Directivo Estatal (CDE) del Partido Acción Nacional (PAN), tras lamentar la pérdida de vidas humanas por la opacidad y falta de capacidad del gobierno federal emanado de Morena.

“Es lamentable que el gobierno federal morenista no tenga la capacidad de prevención y atención ante desastres naturales; hoy, nuevamente, el pueblo de México pone los muertos y Morena la corrupción y opacidad”, señaló.

El Jefe Estatal del PAN advirtió que Michoacán no está exento de sufrir graves consecuencias por desastres naturales, por lo que exigió a Morena y sus aliados impulsar el regreso del Fonden.

“Esta grave tragedia debe motivar al Gobierno Federal a volver a crear el Fonden, el cual brindaba ayuda, de forma inmediata, a víctimas de desastres naturales, en todas las regiones del país”, precisó Quintana Martínez.

Noventa Grados
