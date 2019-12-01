Urge reforzar brigadas para atender los baches en Morelia: PVEM

Morelia, Michoacán; 8 de julio de 2026.- El dirigente estatal del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en Michoacán, Ernesto Núñez, y el líder del Verde en Morelia, Cristian Jaramillo, hicieron un llamado al Ayuntamiento capitalino para reforzar de manera inmediata las brigadas de atención a baches, ante el deterioro que han sufrido calles y avenidas de la capital como consecuencia de las intensas lluvias registradas en los últimos días.

Ernesto Núñez señaló que el mantenimiento de las vialidades debe ser una prioridad permanente para el gobierno municipal, especialmente durante la temporada de lluvias.

“Las familias merecen transitar por calles seguras. Sabemos que las lluvias complican las condiciones de las vialidades, pero precisamente por eso es necesario redoblar esfuerzos y responder con rapidez a los reportes ciudadanos. Desde el Partido Verde seguiremos impulsando acciones que beneficien a las y los morelianos y colaborando con la sociedad para atender esta problemática”, expresó.

El dirigente municipal señaló que, si bien las precipitaciones han sido constantes, existen colonias donde la problemática se ha agravado por la falta de una respuesta oportuna de la administración municipal, lo que ha provocado afectaciones a la movilidad, daños a los vehículos y riesgos para peatones y motociclistas.

“Las lluvias no pueden ser un pretexto para abandonar a las y los morelianos. Hay colonias que hoy se encuentran completamente olvidadas y requieren una atención inmediata para evitar que los baches continúen creciendo y representando un peligro para la ciudadanía”, expresó.

Cristian Emanuel Jaramillo destacó el compromiso del dirigente estatal del PVEM en Michoacán, Ernesto Núñez Aguilar, quien se ha sumado a la iniciativa ciudadana “Ángeles Verdes”, mediante la cual se atienden reportes de baches realizados por habitantes de Morelia, realizando labores de reparación en distintos puntos de la ciudad.

Indicó que esta acción refleja la disposición del Partido Verde para colaborar con la ciudadanía y atender una de las principales demandas de las familias morelianas, aunque reiteró que la responsabilidad de mantener en buenas condiciones la infraestructura vial corresponde al gobierno municipal.

Finalmente, hizo un llamado al Ayuntamiento de Morelia para incrementar el número de cuadrillas, destinar mayores recursos al mantenimiento de las vialidades y establecer un programa emergente que permita atender con rapidez los reportes ciudadanos mientras continúan las lluvias.