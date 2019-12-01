Urge fortalecimiento institucional para lograr mejores resultados en la atención a víctimas: Serrato Lozano

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Octubre de 2025 a las 12:10:46

Morelia, Michoacán, 13 de octubre de 2025. El fortalecimiento institucional y estructural, es necesario para transitar hacia una institución más sólida y con las capacidades operativas para garantizar un mejor servicio a la ciudadanía, indicó el titular de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV) en Michoacán, Víctor Manuel Serrato Lozano.

Lo anterior al reunirse con la diputada, Anabet Franco Carrizales, presidenta de la Comisión de Justicia de la LXXVI Legislatura del Congreso de Michoacán, con quien coincidieron en la necesidad de caminar hacia mejores condiciones de justicia y atención integral a las víctimas del delito y de violaciones de los derechos humanos.

En el encuentro se expusieron las fortalezas y áreas de oportunidad de la institución; así como la posibilidad de realizar cambios estructurales y jurídicos para la atención legal, psicológica y médica de quienes se acercan a la Comisión en busca de cobijo.

Serrato Lozano, señaló que la suma de esfuerzos con el Poder Legislativo permitirá avanzar hacia una institución más fuerte y sólida.