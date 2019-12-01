Urge construir rampa de frenado en la carretera 57, en Querétaro: Samuel Mena

Querétaro, México, 7 de julio de 2026.- El titular de la Secretaría de Gobernación de la federación en Querétaro, Samuel Mena Stadelmann, afirmó que es urgente la construcción de la rampa de frenado en la carretera 57, en la entrada del municipio de Querétaro, luego de los accidentes ocurridos durante la semana pasada en la capital.

Aseguró que el proyecto ya está en el proceso de desarrollo y se realizará de forma coordinada con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) y el gobierno municipal de Querétaro.

“Definitivamente es un tema que se tiene que atender a la brevedad. Sé que ya se trabaja en el proyecto en coordinación con el gobierno municipal y esperamos que en próximas fechas inicien los trabajos”, dijo.

Mencionó que, de acuerdo con la SICT, la carretera federal 57 es uno de los corredores logísticos más importantes del país, al conectar la zona centro con el norte de México y registrar diariamente el tránsito de miles de vehículos particulares y de carga.

Especificó que la pronunciada pendiente ubicada en el acceso a la zona urbana de Querétaro favorece que algunos vehículos de carga alcancen altas velocidades, situación que se agrava cuando existen deficiencias físico-mecánicas en los sistemas de frenado.