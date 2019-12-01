Urandén, ejemplo de turismo comunitario; Bedolla inaugura nuevo andador

Urandén, Michoacán, 31 de octubre de 2026.- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla inauguró un nuevo andador en la isla de Urandén de Morelos en el lago de Pátzcuaro, una obra clave para impulsar la atracción de visitantes y turistas durante la tradicional celebración de Noche de Muertos. Esta infraestructura no solo fortalecerá la actividad económica y el turismo local, sino que también mejorará de manera significativa las condiciones de vida y movilidad de los habitantes de la comunidad, facilitando un acceso más seguro.

“Con este embarcadero que ya está listo para recibir a las familias, que sirva a los pescadores, pero también a los canoístas, al canotaje, que es un ejemplo nacional, de aquí han salido medallistas de talla internacional, precisamente de Urandén” detalló el mandatario estatal.

Explicó que con una inversión total de 2.49 millones de pesos, se concluyó con éxito el proyecto de mejora a la infraestructura que abarca 665 metros cuadrados de intervención, además contempla la edificación de un nuevo muelle y la instalación de 20 luminarias, una renovación diseñada para fortalecer el entorno, optimizar la operatividad del espacio y brindar mayor seguridad a los usuarios.

Por su parte, el secretario de Comunicaciones y Obras Públicas, Rogelio Zarazúa Sánchez, explicó que la obra beneficia directamente a 375 habitantes de la localidad mediante la realización de trabajos de nivelación, excavación y rellenos, así como la colocación de concreto estampado y piedra cortada ahogada. Asimismo, el proyecto comprende la construcción de muros de contención, un muelle de madera y la instalación del sistema eléctrico junto con el alumbrado público.

Señaló que por indicación del gobernador, se dará continuidad a la construcción de los andadores perimetrales de la isla. Asimismo, destacó que a lo largo de dos años se han enviado 72 toneladas de cemento para la obra, registrando hasta la fecha un avance significativo.

Asistieron al evento Abel Quirino Camilo, coordinador de la comunidad autónoma de Urandén; Julio Alberto Arreola, presidente municipal de Pátzcuaro; Rubén Pedraza Barrera, subsecretario de Enlace Legislativo y Asuntos Registrales de Segob; Ricardo Cristóbal Cortés, comunero de Urandén; Ramón Hernández Orozco, director general de la Comisión de Pesca del Estado, así como habitantes de la localidad.