Morelia, Michoacán, 27 de noviembre de 2026.- Ante la falta de legitimidad en la suscripción del convenio de asignación de recursos adicionales, consecuencia del proceso de designación de titular en la Rectoría de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), se encuentran en riesgo de perderse recursos adicionales por 104.9 millones de pesos al cierre del ejercicio fiscal 2026, advirtió el secretario estatal de Finanzas y Administración, José Luis Tapia Zavala.

Manifestó que ante los relevos en la rectoría de la institución universitaria, resultaría lamentable que se perdieran tales recursos que, en una composición del federal y estatal, fortalecerían sus finanzas para el cierre del ejercicio 2026.

Señaló que la administración que encabeza el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla refrenda su compromiso y su respeto irrestricto a la autonomía universitaria; además, dijo, el Gobierno de Michoacán siempre estará dispuesto a escuchar y coadyuvar a la solución de los problemas.

Destacó, finalmente, que la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo es muy importante en la formación de profesionistas, motivo por el que el Gobierno de Michoacán siempre estará atento a su desarrollo.