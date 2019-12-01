Unidades y estaciones del Morebús tendrán videovigilancia conectada al C5: Bedolla

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Julio de 2026 a las 11:47:18

Morelia, Michoacán, 18 de julio de 2026.- Con el objetivo de brindar un servicio de transporte público de primer nivel, las 74 unidades que integrarán el sistema Morebús, así como todas sus estaciones, contarán con tecnología de videovigilancia permanente vinculada de manera directa al C5 Michoacán, así lo anunció el gobernador del estado, Alfredo Ramírez Bedolla.

Esta medida tecnológica permitirá implementar mecanismos de atención inmediata ante cualquier tipo de emergencia, refirió el mandatario estatal, garantizando que los usuarios viajen de manera segura a lo largo de todo el trayecto, el cual comprende en su primera etapa desde la zona de Villas del Pedregal hasta el Monumento a Lázaro Cárdenas.

Destacó que el Morebús está diseñado para ser un medio de transporte rápido, moderno, seguro e incluyente. Asimismo, recordó que este proyecto de movilidad urbana beneficiará diariamente a más de 80 mil personas.

Además de que priorizará una conectividad eficiente y contribuirá de forma directa a la disminución de la congestión vial en la capital michoacana.

Con la puesta en marcha de este sistema masivo de transporte, el gobernador resaltó que se consolida un proyecto que pondrá fin a más de 50 años de rezago en materia de movilidad urbana.