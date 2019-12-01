Unidad, territorio y pueblo la ruta de Raúl Morón: JC Barragán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Julio de 2026 a las 13:39:54

Zitácuaro, Michoacán, 12 de julio de 2026.- En la Asamblea Informativa por la Unidad y la Soberanía, realizada en Zitácuaro y encabezada por el diputado federal Leonel Godoy y el diputado Juan Carlos Barragán, destacaron el proyecto de unidad del profesor Raúl Morón Orozco, quien siempre privilegia el respeto a las reglas de la convocatoria, la austeridad, la honestidad y el trabajo territorial.

Durante el encuentro, Juan Carlos Barragán afirmó que Raúl Morón ha demostrado que la mejor forma de defender la Cuarta Transformación es caminando junto al pueblo, escuchando a la gente y construyendo unidad desde las comunidades, colonias y municipios.

“El profesor Raúl Morón está demostrando que la Transformación se defiende sumando voluntades, organizando al movimiento y trabajando en territorio. Ese es el camino para consolidar nuestro proyecto en Michoacán”, mencionó.

Barragán destacó que el respaldo que ha recibido Morón en distintas regiones del estado es resultado de años de trabajo cercano con la ciudadanía y de una trayectoria basada en la congruencia y los principios del movimiento.

“El proyecto está por encima de cualquier aspiración individual. Lo que está en juego es la continuidad de la Transformación y la posibilidad de que Michoacán siga avanzando con unidad y organización”, expresó.

Finalmente, las y los asistentes refrendaron su compromiso de seguir fortaleciendo el movimiento desde el territorio, convencidos de que la unidad será la base para consolidar el segundo piso de la Cuarta Transformación en Michoacán.