Unidad de hemodiálisis en Zinapécuaro sin funcionar en medio de incremento de pacientes renales: Belinda Hurtado 

Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 8 de Agosto de 2025 a las 15:15:52

Morelia, Michoacán, a 8 de agosto del 2025.- Belinda Hurtado Marín, diputada por el distrito de Hidalgo, denunció que en el municipio de Zinapécuaro se edificó una unidad destinada para atención de hemodiálisis que no se ha puesto en funcionamiento.

En entrevista, dijo lamentar que en toda la zona Oriente de la entidad, los pacientes con insuficiencia renal van en incremento sin que se apliquen medidas de prevención, aunado a que las atenciones médicas son tardías.

"Hay una unidad de hemodialisis, entonces le pedimos la gestión, le pedimos el apoyo para que no sea un elefante, blanco para que se inicie ya. Imagínate cuántos enfermos hay en Zinapécuaro, qué necesidad hay de que nuestros ciudadanos se vayan a Ciudad Hidalgo o vengan aquí a la ciudad de Morelia si ya está esa unidad", comentó la legisladora local.

Apuntó que el edificio de la unidad se ubica cercana a la autopista de Occidente, y está programada para que en esas instalaciones puedan operar 12 máquinas de hemodiálisis.

Hurtado Marín dijo lamentar que en la pasada y actual legislatura no ha tenido apoyo de los diputados de esa zona para impulsar iniciativas a favor de este sector de enfermos renales.

Agregó que tan solo en la demarcación de Hidalgo se estima que existen más de mil pacientes y en tenencias como San Pedro Jácuaro, familias enteras están enfermos y requieren atención urgente.