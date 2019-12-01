¿Una mujer para Morelia? Giuliana Bugarini rompe las encuestas como la mujer más posicionada rumbo a la definición de la coordinación de la 4T

Morelia, Michoacán a 25 de octubre de 2026.— A casi un mes de que se conozca quién encabezará la Coordinación de la Defensa de la Transformación en Morelia, Giuliana Bugarini Torres se mantiene como una de las figuras femeninas con mayor proyección dentro de Morena, al registrar 17.5% de las preferencias en la medición de LaEncuesta.mx sobre las preferencias internas del partido para la alcaldía capitalina.

Los resultados reflejan que Bugarini cuenta con un espacio relevante en la contienda interna y se perfila como una de las principales cartas femeninas para encabezar el proyecto de Morena en Morelia, en un proceso donde la definición de perfiles será clave para el futuro político de la capital michoacana.

Entre las mujeres consideradas en la encuesta, Bugarini sobresale como la mejor posicionada, un dato que fortalece su presencia en la discusión sobre quién debe representar a Morena en la siguiente etapa de la transformación en Morelia.

Su posicionamiento cobra relevancia ante la proximidad de la definición interna. En un escenario donde el partido deberá valorar distintos perfiles, trayectorias y niveles de respaldo ciudadano, la presencia de una mujer competitiva puede convertirse en un factor importante para la decisión final.

Bugarini ha construido su trayectoria política dentro de Morena y su participación en la vida pública de Michoacán la coloca entre los nombres que buscan consolidarse en la contienda por la coordinación capitalina.

A medida que se acerca la fecha decisiva, la atención estará puesta en la capacidad de los aspirantes para ampliar sus respaldos y convencer a la militancia y a la ciudadanía. Para Giuliana Bugarini, el reto será convertir su posicionamiento actual en un respaldo todavía mayor.

La definición se acerca y Giuliana Bugarini levanta la mano: con 17.5% en la medición de LaEncuesta.mx, la diputada busca consolidarse como la mujer que encabece el proyecto de Morena rumbo a la próxima etapa política de Morelia.

Fuente: LaEncuesta.mx. Preferencias internas de Morena para la alcaldía de Morelia. Los porcentajes corresponden a la medición mostrada en la gráfica; no se especifica aquí la fecha de levantamiento ni la metodología.