Una causa nacional, defender a los mexicanos, estén donde estén: Agustín Dorantes

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Julio de 2026 a las 16:49:30

Querétaro, Querétaro, a 14 de julio de 2026.- Más allá de los intereses de sector o de partido, la defensa de las familias mexicanas debe ser una causa nacional que una al país, afirmó el senador por Querétaro, Agustín Dorantes Lámbarri.

"Es un deber moral y también es un principio que debe unirnos como país. A nuestros paisanos quiero decirles algo muy claro: que no están solos, que cuentan con nosotros, que no vamos a dejar de alzar la voz".

Recordó que tan sólo en lo que va de este año, suman ya 17 muertes de mexicanos en medio de acciones del Servicio de Control, Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos (ICE), lo que debe unir al país en su defensa.

"Hoy, miles de familias mexicanas viven con miedo en Estados Unidos; con el miedo de que una redada lo separe de sus hijas y de sus hijos para siempre, con el miedo de no volver a casa después de salir a trabajar, con la desesperación de que una detención acabe con su vida".

Llamó a no permanecer en la indiferencia y defender por encima de todo la vida y dignidad de las familias mexicanas.

"No podemos permanecer indiferentes. Defender a las y los mexicanos, sin importar si están aquí o en cualquier país, es una causa nacional. Ya sean inmigrantes, desaparecidos pacientes sin medicinas o madres buscadoras".