Un sueño hecho realidad; entregan Bedolla y Sheinbaum 931 viviendas a familias en Morelia

Morelia, Michoacán, 25 de octubre de 2026.- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla y la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo entregaron las primeras 931 viviendas, de un total de 3 mil 520 del fraccionamiento Infonavit Katania, construidas a través del programa federal de Vivienda para el Bienestar.

Durante el evento, el mandatario estatal detalló que estos apoyos también forman parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, con el que se impulsan 83 mil viviendas en la entidad.

“Hoy las cosas han cambiado gracias a la visión y al amor que le tiene la presidenta Claudia Sheinbaum a la gente trabajadora, a quien saca adelante a Michoacán y a México. Por eso, muchas gracias, presidenta, por acompañarnos, por estar hoy con nosotros”, refirió.

Ramírez Bedolla destacó que, para fortalecer la infraestructura y los servicios en la zona Poniente de la capital michoacana, se lleva a cabo la construcción del Hospital General Regional de Villas del Pedregal, el cual contará con equipamiento de primer nivel y especialidades médicas. En materia de movilidad, anunció que en febrero de 2027 entrará en funcionamiento el Morebús, un sistema de transporte moderno que mejorará las condiciones de traslado para más de 300 mil habitantes.

Mientras que la presidenta informó que a nivel nacional se construyen 1.8 millones de viviendas destinadas a personas que ganan menos de dos o tres salarios mínimos, las cuales se otorgan sin requisitos complejos. Resaltó que las mensualidades de los beneficiarios del programa se mantendrán fijas durante todo el crédito, evitando incrementos que afecten la economía de las familias.

Durante el evento, la mandataria federal expresó su entusiasmo al entregar estas propiedades y afirmó: “Es muy emotivo siempre estar con ustedes en estos eventos de entrega de vivienda. Es poder cumplir un sueño de decenas de miles, podemos decir, millones de familias que desean tener un espacio, un lugar propio para su familia”.

Asistieron a este evento la secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Edna Elena Vega Rangel; el director general del Infonavit, Octavio Romero Oropeza; la secretaria de Bienestar, Leticia Ramírez Amaya; así como funcionarios de los tres niveles de gobierno; también beneficiarias y beneficiarios del programa Vivienda para el Bienestar y público en general.