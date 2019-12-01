Un error eliminar la Secretaría del Trabajo, considera el gobernador de Querétaro

Querétaro, Querétaro, a 14 de enero 2026.- Como un error, calificó Mauricio Kuri González, gobernador de Querétaro la propuesta que eliminar la Secretaría del Trabajo como lo propusieron los legisladores de Morena en el Congreso Local y en su lugar crear la Secretaría del Medio Ambiente, ante la pérdida de atribuciones laborales y el crecimiento urbano que exige mayor regulación ambiental.

Para el mandatario, la dependencia es pieza clave en la estabilidad laboral de Querétaro, aunque detrás de su defensa también se asoma un debate mayor: ¿qué modelo de empleo y desarrollo económico necesita el estado?

Subrayó que gracias a la Secretaría, Querétaro presume más de dos décadas sin huelgas en el sector privado. El dato, repetido como bandera, plantea una pregunta inevitable: ¿es ausencia de huelgas sinónimo de justicia laboral o de contención de conflictos? El gobernador lo interpreta como equilibrio, pero críticos podrían señalar que también refleja un sindicalismo debilitado.

Formalidad y recaudación.

“La dependencia protege a los trabajadores y fomenta la formalidad, condición indispensable para mejorar la recaudación y los servicios públicos. Sin embargo, la formalidad en México sigue siendo frágil: más de la mitad de la población ocupada trabaja en la informalidad, lo que cuestiona la efectividad de las instituciones laborales más allá de los discursos”.

Aprovechó para advertir sobre el contexto nacional: la pérdida de cerca de 100 mil empresas en el último año. “Los que dan los trabajos son las empresas”.

El gobernador calificó como un error pensar en la desaparición de la Secretaría del Trabajo pues la dependencia en la entidad ha hecho un bien trabajo tanto a nivel nacional como estatal y la colocó como parte de la oferta de certidumbre que Querétaro presume ante inversionistas. En su visión, mejores salarios dependen de más inversión, no de una política laboral más robusta.