UMSNH y Colegios de profesionistas marcan un hito en la historia en la casa de estudios; sellan convenios

Morelia, Michoacán, a 09 de julio de 2026.- La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) y el Foro Nacional de Colegios de Profesionistas de Michoacán, Federación Estatal A.C., marcaron un hito en la historia de la casa de estudios, tras la firma de 18 convenios de colaboración entre la rectora Yarabí Ávila González y el presidente de dicho organismo, Diego Romeo Chávez Hernández, así como con titulares de diversos Colegios y Asociaciones de Profesionistas.

La rectora agradeció la presencia de quienes presiden las instancias participantes, así como de directoras y directores de las facultades nicolaitas, tras señalar que la firma de dichos acuerdos representa mucho más que un acto protocolario, “es la expresión de una convicción compartida, que cuando la Universidad y los Colegios de Profesionistas trabajamos de la mano, el conocimiento deja de quedarse en las aulas y se convierte en soluciones, se convierte en oportunidades y bienestar para nuestra gente”

Ávila apuntó que el conocimiento que se produce en la Universidad y el ejercicio profesional que se desarrolla en sociedad, no pueden caminar por separado. “Esta arquitectura de convenios es la manera correcta de vincular con un marco que fija los principios comunes y con instrumentos particulares que permiten que cada disciplina defina sus propias rutas de colaboración y actualización de servicio social, de prácticas profesionales, de creación de nuevas carreras y sobre todo, de mucho aprendizaje en cada una de las áreas”.

Afirmó que, una Universidad verdaderamente comprometida con la sociedad entiende que la formación profesional no concluye con la entrega de un título, ya que el aprendizaje continúa durante toda la vida, “y es precisamente con ustedes, con los Colegios de Profesionistas donde el conocimiento se actualiza, la ética profesional se fortalece y el compromiso social se renueva, por ello, esta alianza es profundamente significativa”.

La rectora precisó que a través de estos acuerdos se construyen los espacios para continuar con la capacitación, la investigación aplicada, la certificación de competencias, el intercambio académico, las prácticas profesionales, el servicio social, el desarrollo tecnológico y la vinculación permanente entre quienes forman a las y los futuros profesionistas y quienes enfrentan todos los días los retos del ejercicio profesional. “Debo reconocer en cada una y cada uno de ustedes todas las historias que hemos podido realizar aquí, pero sobre todo el legado nicolaita que estamos construyendo con la firma de estos convenios, muchas gracias a todas y todos”, sostuvo.

Por su parte, el presidente del Foro Nacional de Colegios de Profesionistas de Michoacán, Diego Romeo Chávez Hernández, afirmó que hablar de la Universidad Michoacana es hablar de una institución que ha dado la identidad de pensamiento y rumbo al Estado y al país, “hoy, no venimos simplemente a firmar un convenio, venimos a institucionalizar una alianza estratégica entre la academia y el ejercicio profesional organizado”.

Señaló que, con esta acción se da un paso que va más allá de un documento, al referir que, la firma de este convenio marco y los convenios específicos, representan una visión compartida, ya que la formación universitaria no termina el día que se recibe el título. “Las universidades generan conocimiento, los Colegios y las Asociaciones de Profesionistas garantizamos que ese conocimiento permanezca vivo, se actualice, se encuentre aplicado, y cuando ambas instituciones deciden caminar juntas, el mayor beneficio siempre será para la sociedad”.

Finalmente, reconoció a nombre del Foro Nacional el compromiso político, académico y social, de la rectora Yarabí Ávila para abrirle las puertas al gremio de profesionistas organizados, “su liderazgo ha devuelto a la Universidad Michoacana ese carácter nicolaita de ser un faro que ilumina la vida pública, ha sabido imprimir en esta Benemérita institución una sensibilidad humana y social que hoy valoramos y distinguimos con absoluta convicción”.

En su turno el presidente del Colegio de Contadores Públicos de Michoacán A.C., Armando Urrieta, celebró la firma de los acuerdos y destacó el impacto que tendrán en beneficio de la sociedad, en tanto, el director de Vinculación y Servicio Social de la UMSNH, Sergio David Villicaña, señaló que este hecho, es la consecuencia de una Universidad que decide robustecer la vinculación como un eje central en favor de su comunidad, por su parte, el director de la Facultad de Ingeniería Civil, Amir Ramiro Guzmán, consideró que hoy se formaliza una alianza estratégica que fortalece el compromiso de las instituciones con la educación superior, con el desarrollo profesional de las y los egresados nicolaitas, pero sobre todo con el progreso de Michoacán y de México.