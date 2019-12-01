UMSNH se suma a la estrategia nacional por la paz; Yarabí Ávila participa en reunión de trabajo SEP-ANUIES

Morelia, Michoacán, a 07 de agosto de 2025.- La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) se suma a la estrategia nacional por la paz y prevención de adicciones impulsada por el Gobierno de México, así quedó de manifestó durante una reunión de trabajo en la que participó la rectora Yarabí Ávila González.

Durante el encuentro que se llevó a cabo de manera virtual, encabezado por el subsecretario de Educación Superior, Ricardo Villanueva Lomelí y por el secretario general ejecutivo de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), Luis Armando González Plascencia, se plantearon diversas acciones en materia de Cultura de Paz, así como la conformación del Registro Nacional de Capacidades e Infraestructura de las IES para apoyo al Plan México.

En este marco, la rectora Yarabí Ávila González, afirmó que sin lugar a duda el trabajo colaborativo de las diversas instituciones educativas y de las dependencias gubernamentales genera resultados de impacto en cada una de las entidades del país, por lo que manifestó el compromiso que tiene la UMSNH de establecer estrategias en torno a dichos temas y de seguir estrechando lazos con la SEP y con la ANUIES en favor de las juventudes.

“Cuenten con la Universidad Michoacana para realizar estas acciones y para caminar en una misma ruta por el bien de nuestras y nuestros estudiantes y de México”, enfatizó.

En su turno, el subsecretario de Educación Superior, Ricardo Villanueva, indicó que, esta dinámica de trabajo ha funcionado muy bien, al referir que desde las distintas instancias del Gobierno de la República y a través de las instituciones de educación superior se pueden potencializar muchas iniciativas de la administración federal para beneficio de las y los jóvenes y de la población en general.

El funcionario agradeció a la ANUIES, así como a las instituciones que se sumaron a la cruzada Tequios, posteriormente señaló los temas a abordar en la reunión, el primero fue la conformación del Registro Nacional de Capacidades e Infraestructura de las Instituciones de Educación Superior (IES) para apoyar el Plan México.

Al respecto, precisó que, la dependencia a su cargo diseñó un repositorio donde las IES podrán compartir la infraestructura que sirva para poder alinearla al Plan México, “hay muchos proyectos que se están desarrollando en el país, que son prioridad del Estado Méxicano y que estoy seguro que en las universidades hay capacidades instaladas que no estamos aprovechando al cien por ciento”.

Por otro lado, Villanueva Lomelí también planteó las acciones de la Rodada y Carrera por la Paz y Contra las Adicciones, así como la campaña #HazMásPaz.

Por su parte, el secretario general ejecutivo de la ANUIES, Luis Armando González Plascencia, agradeció a las y los representantes de la SEP y de las distintas instituciones educativas su participación, tras considerar que los ejercicios anteriores han sido exitosos y que esta dinámica puede dar muchos frutos.

Durante la reunión, también tomaron la palabra el titular del Instituto Mexicano de la Juventud, Abraham Carro Toledo y la directora general del Centro Nacional de Derechos Humanos “Rosario Ibarra de Piedra”, Rosa Castellanos Mariano, quienes compartieron los pormenores de la Rodada y Carrera por la Paz y Contra las Adicciones y de la campaña #HazMásPaz, respectivamente.