UMSNH se alista para el ACUDE 2026; se esperan alrededor de mil 500 asistentes 

Morelia, Michoacán, a 24 de febrero de 2026.- La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) se alista para recibir a alrededor de mil 500 jóvenes en el encuentro Académico Cultural y Deportivo (ACUDE) 2026, que en este año se realizará los días 26 y 27 de marzo en las instalaciones de Ciudad Universitaria de Morelia.

La jefa del Departamento de Atención a Escuela Incorporadas de la casa de estudios, Nayeli Torres Tercero, precisó que estarán participando 39 planteles ubicados en diversos puntos de la entidad, tras señalar que la finalidad es que se vea no como una competencia, sino como un punto de encuentro de toda la comunidad estudiantil.

Compartió que, en el evento se estarán lanzando 20 convocatorias, entre ellas la académica, la cultural, oratoria, poesía, canto, entre otras, y en el ámbito deportivo se prevé la de fútbol, básquetbol, voleibol y atletismo, y en esta ocasión se tendrán dos nuevas vertientes, que es el concurso de grupos cívicos de banda de guerra y de escoltas.

Finalmente, la funcionaria estimó una numerosa participación para este año. “Es un evento muy importante y hay que resaltar el enfoque que le estamos dando, que es desde la Cultura de Paz, cada una de las categorías fueron emitidas tomando en cuenta ciertos valores como la justicia, la convivencia, el respeto. Se esperan alrededor de mil 500 o mil 600 asistentes entre la comunidad estudiantil, docente, directivos, pero también madres y padres de familia que acompañan a sus hijas e hijos".