UMSNH refrenda interés de estrechar vínculo con padres y madres de estudiantes

Morelia, Michoacán, a 15 de agosto de 2025.- La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) refrendó el interés de estrechar vínculos con las madres y padres de familia de las y los estudiantes nicolaitas, durante una reunión que sostuvieron autoridades universitarias con mamás y con papás de los aspirantes que aplicaron su examen de admisión a la casa de estudios.

Dichos encuentros se han venido realizando desde el inicio de la administración de la rectora Yarabí Ávila González.

En este marco, al dirigirse a las madres y padres de familia, la directora de Control Escolar, Marisela Morfin Amézquita, señaló que, la UMSNH está avanzando a grandes pasos para que como papás se sientan contentos, tranquilos, “y con toda la certeza de que lo que ustedes hacen por sus hijos será bien correspondido y que ellos van a crecer en todos los sentidos, con una formación integral que les servirá para toda su vida”.

La funcionaria precisó que, esta tercera Convocatoria se hizo precisamente para las y los jóvenes que por algún motivo no pudieron aplicar en un primero o segundo examen, “esta gran oportunidad que están aprovechando es la mejor decisión que pudieron haber tomado y nosotros estamos muy contentos de ser parte de ello, qué bueno que hayan elegido venir a la Universidad porque estamos preparados para recibirlos, pero además para acompañarlos en todo su camino”.

De igual forma, reconoció a las mamás y papás que están apoyando a sus hijas e hijos en esta etapa, al referir que los jóvenes sienten tranquilidad de contar con su respaldo.

Por su parte, el director de la Facultad de Ciencias Médicas y Biológicas y coordinador del Comité Especial para Analizar los Mecanismos de Ingreso, Víctor Hugo Mercado, indicó que en la UMSNH se está trabajando en una sola línea por las alumnas y alumnos, que son el motor en cada una de las escuelas, facultades e institutos, “nuestra finalidad es formar excelentes profesionistas que sean el motor en nuestro estado, gracias por la confianza que depositan en esta Universidad”.