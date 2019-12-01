UMSNH lleva a la recta final la evaluación de sus preparatorias; revisan 12 áreas académicas

Morelia, Michoacán, a 01 de noviembre de 2026.- El proceso de evaluación integral del Bachillerato Nicolaita se encuentra en su etapa de cierre, luego de concluir los trabajos de análisis y diagnóstico realizados por especialistas y pares evaluadores de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), informó el coordinador general de la División del Bachillerato Nicolaita, Fernando López Guillén.

Explicó que este ejercicio, impulsado por la rectora Yarabí Ávila González, tiene como objetivo identificar las fortalezas de las escuelas preparatorias y detectar áreas de oportunidad para mejorar la calidad de la educación media superior que ofrece la institución.

Tras destacar que el bachillerato de la UMSNH cuenta con más de 11 mil estudiantes, cerca del 20 por ciento de la matrícula total de la Universidad Michoacana, detalló que el proceso se realiza mediante la Guía de Autoevaluación del Bachillerato Nicolaita (GABNI), que contempla 12 categorías, entre ellas el plan de estudios, las actividades académicas, asesorías, capacitación docente, infraestructura, becas y actividades culturales y deportivas. También permite analizar indicadores como la eficiencia terminal y la deserción escolar de cada plantel.

Indicó que actualmente se trabaja en la integración de los diagnósticos y que próximamente la rectora Yarabí Ávila González entregará los dictámenes y constancias correspondientes, resultado de la revisión realizada por profesoras, profesores y especialistas de distintos niveles académicos de la casa de estudios.

El coordinador general destacó que, si bien el Bachillerato Nicolaita cuenta con importantes fortalezas, como la actualización de su plan de estudios, el Pase por Excelencia Académica y diversas actividades que enriquecen la formación de las y los estudiantes, “siempre existen oportunidades para perfeccionar los procesos académicos y fortalecer los servicios educativos, aunque todas las preparatorias comparten un mismo plan de estudios, cada una presenta características y necesidades particulares que deben ser consideradas para impulsar su desarrollo”, añadió.

Finalmente, reconoció la disposición, el compromiso y la participación de todos los planteles en este ejercicio institucional, al señalar que la autoevaluación constituye una herramienta fundamental para conocer lo que se está haciendo bien, identificar lo que puede mejorarse y asumir la responsabilidad de ofrecer a las nuevas generaciones una educación media superior cada vez más sólida, integral y de calidad.