Turistas nacionales y extranjeros disfrutan el colorido y las tradiciones del Día de Muertos en Morelia

Morelia, Michoacán; 1 de noviembre de 2026.- El trabajo de promoción turística que impulsa el presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, ha permitido proyectar a Morelia como un destino para disfrutar y vivir las tradiciones mexicanas. Este año, miles de visitantes nacionales y extranjeros han llenado sus calles y plazas, dando a la ciudad un ambiente más vibrante, donde el colorido de las decoraciones, las actividades culturales y la hospitalidad de su gente hacen de las celebraciones por el Día de Muertos una experiencia que conquista a quienes la visitan.

Desde Los Ángeles, California, una visitante que regresó a Morelia, su ciudad natal, compartió la emoción de acercar a sus hijos a las tradiciones mexicanas y expresó su cariño por la capital michoacana. “Que vengan porque todo está rico. La comida deliciosa. La gente bien amable. Hay muchos lugares que visitar muy bonitos. Mucha tradición, mucha cultura”, comentó, invitando a más personas a conocer y disfrutar de estos días.

La tradición también atrae a visitantes que hacen de esta experiencia una cita anual. Pablo, procedente de Puebla, contó que cada año regresa a Morelia porque le encanta la manera en que se conserva y celebra el Día de Muertos. Destacó que, aunque su ciudad también cuenta con arquitectura colonial y una importante riqueza cultural, en Michoacán encuentra una celebración especialmente vibrante, con calles adornadas, eventos y numerosas expresiones que mantienen viva esta herencia. También desde Puebla, Giovanna expresó su admiración por la manera en que Morelia y Michoacán mantienen las celebraciones tradicionales. “Todo lo que hay aquí alrededor, las ofrendas, los tapetes, los murales. Es hermoso para nosotros”, señaló, al destacar las expresiones artísticas que adornan los espacios públicos.

Para Colin, originario de Irlanda y residente en Cuernavaca, esta fue su primera visita a la ciudad, una experiencia que él y su esposa tenían pendiente desde hace tiempo. “Pues, siempre habíamos querido venir a Morelia. Y, justamente, tuvimos la oportunidad de poder pasar aquí estos días”, relató. Su esposa coincidió en que encontraron una ciudad “muy bonita, muy colorida” y aseguró que volverán para disfrutar nuevamente de sus atractivos.

La familia Vega, procedente de Veracruz, se sumó a las felicitaciones por mantener estas costumbres y destacó especialmente el ambiente que se vive en las calles. “Qué bonito es ver que se están manteniendo las tradiciones aquí en esta ciudad, aquí en Morelia. Que no se pierda ese entusiasmo por el amor a la tradición”, expresó uno de sus integrantes. También hizo referencia al colorido de la celebración y al calor humano que han encontrado durante su estancia, y felicitó al municipio por conservar estas expresiones culturales.

Para María Clara y Juan Camilo, originarios de Colombia, la decoración de la ciudad y el trato de sus habitantes superaron sus expectativas. “Todo está muy lindo, maravilloso. Sí, la decoración está hermosa. La verdad, nos han dejado sin palabras. Estamos fascinados”, compartieron. Sobre la hospitalidad de la gente, María Clara expresó emocionada: “Me siento como en casa, en verdad”.

Este domingo concluye el programa municipal del Día de Muertos con uno de los momentos más esperados de las festividades: el espectacular desfile de Catrinas y Catrines, que recorrerá el Centro Histórico a partir de las 18:00 horas y llenará sus calles de música, color, creatividad y tradición, en una celebración abierta para que familias, turistas y habitantes disfruten juntos de esta gran fiesta.